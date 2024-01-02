الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للتسهيل على المواطنين.. تشغيل أتوبيسات بين حلوان و15 مايو جنوب العاصمة

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

تابعت المهندسة  چيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية بحي حلوان بتوفير خط أتوبيس للنقل الجماعي تربط بين حي حلوان ومدينة ١٥ مايو وحي المعصرة بمناطق وسط المحافظة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين،  تحت إشراف اللواء حسام طوبار رئيس حي حلـوان.

 

وأشارت المنطقة الجنوبية في بيانها، إلى أنه تم توفير خط يحمل رقم (٣٤٥) ويبدأ مساره من محطة مدينة ١٥ مايو - الإسكان الاجتماعي - مجمع محاكم مايو - سجن مايو - شارع صالح صبحي -  أطلس -  مترو حلوان -  محكمة حلوان -  ميدان الشهداء - الكابريتاج - ركن فاروق - دواجن - المعصرة، وينتهي الي عبد المنعم رياض بالقاهرة.

 

جرى بدء تشغيل عدد 4 أتوبيسات على الخط طوال اليوم على أن يتم زيادتهم إلى عدد ١٤ أتوبيس بالإضافة إلى أنه سيتم تشغيل عدد ٦ خطوط من شركات أخرى كحاجة ماسة وعاجلة لأهالي حلوان  على أن يتم الاستمرار في التنسيق على زيادة عدد الخطوط وسيتم بدءا من الأسبوع المقبل.

 

خطوط سير الأتوبيسات 

أولا: عزبة الهجانة 
دخول لحي حلوان من (مدخل شركة النصر- الجامعة _ امتداد منصور _ مسجد عزام _ ش رايل _ ش عمر بن عبد العزيز _ ميدان الشهداء _ الموقف بشارع لطيف)

ثانيا: الشيراتون
خارج من حي حلوان (الموقف بشارع لطيف _ ش فيضي _ أطلس _ الاوتوستراد)

ثالثا: الحي الثامن
خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف _ شارع فيضي _ ش صالح صبحي _الاوتوستراد)

رابعا: أحمد حلمي 
خارج من حي حلوان (الموقف بشارع لطيف _ش عمر بن عبد العزيز _ كورنيش)

خامسا: العتبة 
خارج من حي حلوان (الموقف بشارع لطيف _ ش عمر بن عبد العزيز  _ كورنيش)

سادسا: التبين والصف
خارج من حي حلوان (الموقف بشارع لطيف _ ش عمر بن عبد العزيز _ كورنيش).

أتوبيسات بين حلوان و15 مايو جنوب العاصمة
أتوبيسات بين حلوان و15 مايو جنوب العاصمة
أتوبيسات بين حلوان و15 مايو جنوب العاصمة
أتوبيسات بين حلوان و15 مايو جنوب العاصمة
أتوبيسات بين حلوان و15 مايو جنوب العاصمة
أتوبيسات بين حلوان و15 مايو جنوب العاصمة
حي حلوان توفير اتوبيسات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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