بسبب غياب التخطيط .. 5 لاعبين فقط من الجيل الأوليمبى فى قائمة أمم إفريقيا 2024

عكست اختيارات البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى، العشوائية وغياب التخطيط اللذان يسيطران على الكرة المصرية بشكل كبير، بعدما تضمنت قائمة بطولة أمم افريقيا 2024، على 5 لاعبين فقط من لاعبى الجيل الأوليمبى بقيادة شوقى غريب الذى وصل إلى أفضل مستوياته عام 2019، ولابد من البناء عليه والاستفادة منه لتحقيق أكثر من بطولة قارية والتواجد ضمن الخمس الكبار فى القارة السمراء لفترة طويلة.

وخلت قائمة فيتوريا من نجوم الجيل الاوليمبى الذى ودع مونديال طوكيو بعد الخسارة بهدف واحد امام البرازيل، من رمضان صبحى أبرز نجوم هذا الجيل وعدد كبير من لاعبين كانت بدايتهم تبشر بمستقبل كبير للكرة المصرية، إلا ان قائمة الفراعنة ضمن 5 لاعبين فقط من هذا الجيل هم الحارس محمد صبحى ومعه أسامة جلال و أحمد فتوح وإمام عاشور ومصطفى محمد.

ولازالت الرياضة المصرية وخاصة كرة القدم، تدفع ثمن غياب التخطيط والعشوائية، على عكس الأنظمة الرياضية القائمة فى جميع البلدان، والتى تعتمد على الخطط طويلة الأجل فى حصد البطولات القارية والإقليمية.

وتسببت العشوائية فى نهاية جيل كامل للكرة المصرية، كان قد وصل إلى أفضل مستوياته بالحصول على بطولة أفريقيا تحت 2023 التى اقيمت فى القاهرة.

قائمة فيتوريا

وضمت قائمة الفراعنة التى اختارها فيتوريا ، لخوض فعاليات بطولة أمم افريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 27 لاعب هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .

قائمة المنتخب الأوليمبى

فى حين كانت قائمة المنتخب الاوليمبى التى توجت بلقب بطولة أفريقيا تحت 23 عام التى اقيمت فى القاهرة عام 2019 ، تضم 21 لاعب كانوا فى أعلى مستوياتهم الفنية والبدنية، لكن الكثير منهم لم يحافظ على مستواه وعلى رأسهم رمضان صبحى الذى تراجع مستواه بشكل كبير بسبب انتقاله من الأهلى إلى بيراميدز، وأكرم توفيق الذى داهمته الإصابات بشكل كبير .

وكانت القائمة تضم كل من :

حراسة المرمي: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي.

خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي.

خط الوسط: اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر

خط الهجوم: رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور، عبدالرحمن مجدي، مصطفي محمد، صلاح محسن، احمد ياسر ريان.