الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط الأهلية تستقبل لجنة لتفقد معامل القطاع الطبى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كشف الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، عن استقبال جامعة أسيوط الأهلية لجنة من أساتذة كلية الطب بجامعة أسيوط، وذلك لزيارة المعامل والوقوف على سبل الدعم اللازم لكليات القطاع الطبي بالجامعة الأهلية.

وضمت اللجنة الدكتور محمد عبدالرحمن، وكيل كلية الطب بجامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى مخلوف، مدير وحدة ضمان الجودة ونخبة من رؤساء الأقسام بالكلية وبحضور مصطفى حسن، أمين عام جامعة أسيوط الأهلية، ووائل محمود، المشرف على التعاقدات والاحتياجات، والدكتورة جيهان درويش، المشرف العام على شئون طلاب الجامعة الأهلية، والمهندسة غادة عزالدين المشرف على الشئون الهندسية، لفيف من أعضاء هيئة التدريس والمختصون بالعمل.

وأكد حرص الجامعة على توفير الخدمات والإمكانات للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية ممكنة للطلاب الدراسين وتوفير برامج أكاديمية وتدريبية ذات جودة حديثة ومتطورة، فضلًا عن التحديث المستمر للبرامج للارتقاء بمهارات الطلاب، وذلك لإعداد ودعم جيل متميز من الخريجين قادر على الابتكار والبحث العلمي، وهو ما توفره الجامعة لجميع طلابها في ظل متطلبات سوق العمل المتغيرة واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، مع تحقيق جودة عالية في مختلف التخصصات.

وأوضح الدكتور نوبى محمد حسن، أن الزيارة تأتي في إطار الدعم العلمي واللوجستي الذى تقدمه كليات جامعة أسيوط للجامعة الأهلية والوقوف على إمكانيات وجاهزية كليات القطاع الطبى، حيث تفقد أعضاء اللجنة القاعات الدراسية، والمدرجات، والمعامل المخصصة للكلية وأماكن التدريس، مشيرًا إلى أن  جامعة أسيوط الأهلية تعمل منذ نشأتها وفقًا لبروتوكول تعاون مشترك مع جامعة أسيوط؛ ما يضمن إتاحة الفرص التدريبية للطلاب، واستخدام معامل الجامعة، ومستشفياتها، ومؤسساتها المتخصصة في مختلف المجالات العلمية، فضلًا عن الإفادة من الخبرات، والاستشارات، والدراسات في مجالات التعليم والبحث العلمي بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية بين الجانبين.

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الدكتور نوبى محمد حسن جامعة أسيوط الأهلية أساتذة كلية الطب بجامعة أسيوط لكليات القطاع الطبي بالجامعة الأهلية توفير كافة الخدمات و الإمكانيات

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