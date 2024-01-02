الثلاثاء 02 يناير 2024
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محافظات

وكيل "صحة أسيوط" يوجه بجولات مفاجئة لمتابعة وتقييم أداء مستشفى النساء والأطفال

الدكتور محمد زين
الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة

كلف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتشكيل فريق بقيادة الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط رئيس المكتب الفني، لمفاجأة مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة وتوافر العنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين وتوافر الأدوية والمستلزمات.

وضم الفريق في عضويته دكتور مصطفي محمد مدير إدارة الطوارئ ودكتورة مروة احمد يوسف نائب مدير إدارة الطوارئ ودكتورة شيرين عبد الواحد نائب مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي ودكتورة أمنية مدحت عضو المكتب الفني والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

يأتي ذلك استمرارًا للجولات اليومية التي تقودها قيادات مديرية الصحة بأسيوط علي المنشآت الصحية من أجل تقديم خدمات متنوعه تليق بالمواطن الاسيوطي وبناء على تعليمات وزارة الصحة والسكان، ورعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وذلك في هذا الإطار واستمرارًا لجولاته المفاجئة على المنشآت الصحية في مختلف الأماكن والأوقات.

الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات


بدأت اللجنة أعمالها بتفقد الاستقبال العام والاقسام الداخلية والعناية وحجرات العمليات وقسم المبتسرين، وصيدلية الطوارئ وتابعوا سجلات دخول المرضى وسجل غرف العمليات، كما اطمأنت الحملة على توافر الأدوية والمستلزمات.

وأكد الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، أنه شدد خلال الجولة  على العمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد والاهتمام بالمرضى وتسهيل كافة الخدمات لهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهًا بإزالة بعض السلبيات والملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور.


كما التقى الفريق خلال الجولة ببعض المرضى بالمستشفى، واستمع إلى أراهم، معلنًا تذليل كافة العقبات أمام حصولهم على الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لاي شكوي، مشددًا على ضرورة تواجد الأطباء وأطقم التمريض بأماكن عملهم والالتزام بمواعيد العمل الرسمية ورفع مستوى النظافة بالمستشفي.

الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط الدكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط مستشفي النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط

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