وفقًا لخطة التطوير والتجميل.. تركيب الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة بديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات وفقًا للامكانات المتاحة، خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 ، مشيرا إلى العمل على رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء وتطوير واطفاء المظهر الجمالي.



تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة



وأوضح "سعد"، أنه يتم استمرار تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة ديروط لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وبشكل جمالي وفقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023- 2024م.

وشدد اللواء عصام سعد، على ضرورة المتابعة والمرور الدوري والمستمر لمراحل التنفيذ حتى الانتهاء من الأعمال المرور الميداني، للتأكيد على مراعاة الجودة في أعمال ومراحل التنفيذ ومطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية المحددة ووفقًا للجدول الزمني المقرر مسبقًا لتظهر بالمظهر الجمالي.



وفي هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة ديروط بقيادة محمود نجار رئيس المركز بتركيب الانترلوك في عدد من الشوارع الضيقة بمدينة ديروط التي انتهى منها أعمال المرافق (مياه الشرب، والكهرباء، والغاز الطبيعى، والصرف الصحي، والتليفونات، والانترنت) وذلك عقب إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الاشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية في الشوارع التي عرضها أقل من 6 متر ويصعب رصفها وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.



كما تم التنسيق مع الدكتور حسام عبد الناصر يوسف وحسام مندي نائبي رئيس مركز ومدينة ديروط، ونصر الدين ناجي مدير الاشغالات، وحضور المهندس الحسينى محمد مدير المشروعات الهندسية وفنيين المشروعات الهندسية وبالتعاون مع إدارة المرور ومسئولي إدارات النظافة والاشغالات بالحي وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشار رئيس مركز ومدينة ديروط الي استمرار أعمال التطوير بمختلف شوارع وميادين مركز ديروط وفقا للخطة الاستثمارية للمحافظة.

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