الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 328 محضرا تموينيا خلال عدة حملات بمركز ديروط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 328 محضرا تموينيا خلال حملات تموينية متنوعة بالأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بقرى مركز ديروط بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) والوحدات المحلية مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية.


وأكد اللواء عصام سعد، تكثيف الحملات التموينية والمراقبة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية او غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار.


توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة


وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكافة الطرق الممكنة، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة لتحقيق استقرار الأمن الغذائي المصري وتوفير السلع الغذائية الأساسية.


وأوضح محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون حيث تم في مجال المخابز تحرير ٣١٨ محضر بياناتها كالآتي (٦٥محضر نقص وزن، و٤٦ محضر إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و٩٩ محضر عدم نظافة أدوات العجن، و٦٨ محضر عدم تسليم بون، و٣٠ محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و٧ محاضر عدم إعلان عن المواعيد، ومحضر عدم الاحتفاظ بميزان حسناتك، و٢ محضر توقف جزئي عن العمل).

 

وفي مجال الأسواق تم تحرير ١٠ محاضر مصنفة كالآتي (٣ محاضر بيع سجاير ازيد من السعر، ومحضر سكر بدون فواتير، و٦ محاضر عدم اعلان عن الأسعار) لافتًا إلى التعاون مع ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، والعقيد أحمد شكرى رئيس مباحث التموين، والمقدم وائل نجاتى وكيل مباحث التموين، وكامل عبد الباسط صالح مدير عام إدارة تموين ديروط بقيادة محمد سليم احمد رئيس الرقابة مشيرًا إلى استمرار الحملات التموينية للتصدى لظاهرة احتكار السلع الغذائية والمواد التموينية محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار وجشع التجار.

 

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تحرير 328 محضر تمويني حملات تموينية متنوعة بالأسواق والمحال التجارية بقري مركز ديروط التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك

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