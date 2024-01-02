الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "100 مليون شجرة".. تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالبداري بأسيوط

حملات 100 مليون شجرة
حملات 100 مليون شجرة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديم لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ فعاليات أو مبادرات تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل خاصة التي تهتم بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة، لافتًا إلى ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.


حملات التشجير تأتي تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة


وأشار محافظ أسيوط،  إلى استمرار تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالمراكز والقرى ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز بتوزيع أشجار وزراعة شتلات مثمرة وزينة في بعض الأماكن والشوارع والميادين المخصصة لها، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " اتحضر للأخضر" و"زراعة 100 مليون شجرة" والتي تتم في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وتم تنفيذ أعمال تشجير وزراعة لبعض الأشجار المثمرة عن طريق قسم المشتل الزراعي بمجلس مدينة البداري، وذلك على جانبي طريق المجموعة بقرية العقال القبلي بمشاركة رضا خلف نائب رئيس المركز وعلاء عبد الرحمن عيسى مدير شؤون البيئة بمركز البداري وجاري استكمال الأعمال في باقي الوحدات المحلية والطرق والمحاور وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

واضاف اللواء عصام سعد الي استمرار أعمال التشجير بمختلف المراكز والقري وذلك لرفع معدل المسطحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الضارة ضمن خطة الدولة لمحاربة تغيرات المناخ الضارة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنفيذ فعاليات أو مبادرات بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة تكثيف التوعية بأهمية البيئة وزيادة المساحات الخضراء زراعة 100 مليون شجرة

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