الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تربح 33.3 مليار جنيه بختام التعاملات.. ومؤشرها الرئيسى يقفز بنسبة 2.44%

البورصة
البورصة

دفعت المشتريات المكثفة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية مؤشرات البورصة لمكاسب كبرى مع نهاية تعاملات أول تداولات العام الجديد 2024، اليوم الثلاثاء، وسط نشاط ملحوظ في قيم وأحجام التعاملات، رغم المبيعات المماثلة التي نفذها المتعاملون الأفراد المصريون والعرب والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 33.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و753 مليار جنيه، مقابل تريليون و719.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2023.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة بلغت 2.44%، بما يعادل 607 نقاط، ليغلق عند مستوى 25501.94 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 3.06%، بما يعادل 167 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 5640.68 نقطة.

وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي قفز بنسبة بلغت 2.93%، بما يعادل 230.77، ليغلق عند مستوى 81111.12 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى الـ3.3 مليار جنيه، وذلك من خلال التعامل على نحو 1.3 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 126.6 ألف صفقة شراء وبيع.

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