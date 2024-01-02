البنك الدولي: ساندنا ترتيبات العمل المرنة وإجراءات منح التراخيص لمنشآت الأعمال المنزلية بالأردن

أكدت مجموعة البنك الدولي، أنها عملت على خطة العمل الإقليمية بشأن المساواة بين الجنسين للسنوات المالية 2018 - 2023 وخطة العمل الإقليمية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي لمساعدة البلدان على تحسين إمكانية حصول النساء على فرص العمل، وريادة الأعمال، والشمول المالي، وإمكانية حصولهن على الأصول وامتلاكها، وتعزيز تمثيلهن، بما في ذلك في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.

وتابع البنك الدولي في تقريره السنوي أنه ساند السياسات التي تركز على ترتيبات العمل المرنة وتبسيط إجراءات منح التراخيص لمنشآت الأعمال المنزلية في الأردن ومن بين الشركات التي تبنت العمل المرن، أفاد 70% منها بارتفاع الإنتاجية، في حين أفاد 60% عن زيادة في توظيف واستبقاء الموظفات في العمل، وساعدت المساندة الحكومة الأردنية على تسجيل 5500 مشروع منزلي، 60% منها تملكها نساء و10% للاجئين سوريين.

وفي المغرب وتونس، دعم البنك الدولي حصول مئات الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء على الاستثمار المباشر، وتوفير التدريب على مهارات أنشطة الأعمال.

وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، قام بتجربة سندات التأثير الإنمائي، وهي أداة تمويل مستندة إلى النتائج مصممة المعالجة ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشابات، ولزيادة قدرة الشركات على المنافسة. وحتى مايو 2023 ساعد البرنامج أكثر من 500 شاب - 40% منهم من النساء - على الحصول على التدريب الفني وتأمين فرص العمل في مجموعة واسعة من القطاعات ونساند أيضًا الجهود الرامية إلى مساعدة النساء على تحسين فهم حقوقهن والإجراءات المتعلقة بأمن الحيازة وتسجيل العقارات.

وفي مصر، ساند البنك الدولي عمل الحكومة على مساعدة النساء على الحصول على دعم الإسكان ووضع معايير أهلية للحصول على دعم التملك والإيجار تعطي الأولوية للأسر التي تعولها نساء، مما يزيد نسبة النساء الحائزات للمساكن إلى 20%.

وفي جيبوتي، قدم منحًا للشركات الجديدة والفائزين في مسابقات خطط الأعمال، ودعم التدريب على تطوير الأعمال، ووفر الموارد لرواد الأعمال. وفي إطار أول مشروع مستقل في المنطقة يركز على العنف القائم على النوع الاجتماعي، عمل على تحسين الوعي المجتمعي بمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم خدمات المشورة للضحايا. وفي اليمن استطعنا تقديم دعم للدخل لنحو 3 ملايين امرأة وحصول أكثر من 120 ألف امرأة على خدمات التغذية، وحصلت النساء على نحو نصف مبيعات اعتمادات وحدات الطاقة الشمسية في إطار المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن حتى ديسمبر 2022

وفي الإمارات العربية المتحدة، أطلق البنك الدولي مركزًا متميزًا للمساواة بين الجنسين سيساعد في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين من خلال البحوث وتبادل المعارف. وفي المملكة العربية السعودية، أسهمت خدمات البنك الدولي الاستشارية في اتخاذ تدابير قانونية لمساعدة النساء على أن يصبحن ربات أسرة، وحظر التمييز في التوظيف والحصول على الائتمان، وفرض المساواة في الأجور، وتوفير الحماية من التحرش الجنسي في مكان العمل. وقد ساعدت هذه الإصلاحات على زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة من 22% في عام 2019 إلى نحو 35% في عام 2023، متجاوزة الهدف البالغ الذي حددته رؤية السعودية 2030

وفي يونيو 2022، أطلق الشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة، بدعم من برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة، لتعزيز مشاركة المرأة في قطاع الطاقة. ومن خلال الشراكات مع المرافق الوطنية لأمن الطاقة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في جميع أنحاء المنطقة، عقدت الشبكة مؤتمرها الأول في مدينة تونس في يونيو 2023