الراقصة حورية بحجاب وعباءة سوداء فى جلسة محاكمتها.. وحجز الحكم لـ29 يناير

حجزت محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة للمستشار مصطفى مرسى، الحكم على الراقصة حورية في اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية والظهور في فيديوهات تثير الغرائز الجنسية إلى جلسة 29 يناير، مع استمرار حبس المتهمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى مرسى بعضوية المستشارين محمود حسن، ومحمد هشام وزياد حمودة.

حضرت المتهمة لقاعة المحكمة مرتدية عباءة سوداء وحجابًا وكمامة طبية وجلست بالصف الأول للقاعة رفقة محاميها.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة عدة تهم منها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية وإساءة استخدام وسائل الاتصال، وقررت إحالتها للمحكمة الاقتصادية.