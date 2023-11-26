الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ملابسها خليعة.. الراقصة حورية من "الساحل الشرير" للمحاكمة

الراقصة حورية
الراقصة حورية

تصدرت الراقصة حورية خلال الفترة الماضية، محركات البحث بعد القبض عليها والتحقيق معها بتهمة نشر فيديوهات تحرض علي الفسق والفجور، وصدر قرار اليوم من النيابة بإحالتها للمحاكمة.

ونرصد خلال التقرير التالي التفاصيل الكامل لقصة الراقصة حورية

تدعي "حنين. م" تبلغ من العمر 23 سنة، من محافظة الإسكندرية، ولقبها متابعو وسائل التواصل الاجتماعي بـ"نجمة الساحل الشرير"، وذلك بعد ظهورها خلال الصيف الماضي في حفلات الساحل الشمالي تؤدي رقصات علي الشاطئ وسط تفاعل من الجمهور مما لاقت رواجًا كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشرت فيدوهات لها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وترقص بملابس خليعه وتؤدي حركات استعراضية مما دعي الي تقديم بلاغات ضدها للنيابة العامة يتهمونها بالتحريض علي الفسق والفجور وإفساد المجتمع من خلال نشر مقاطع وفيديوهات مخلة لها أثناء الرقص في الحفلات والملاهي الليلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات تتهم الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة، فضلا عن أن فيديوهات رقصها انتشرت على منصات مختلفة.

القبض على الراقصة حورية

تحركت قوة من الشرطة وألقت القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك.

وكشفت التحريات أن المتهمة خلال رقصها تظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، واشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، فيما تبين أن اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عامًا.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليها.

إحالة الراقصة حورية للمحاكمة 
قررت جهات التحقيق  في الإسكندرية اليوم إحالة قضية الراقصة "حورية" إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها، بتهم إساءة استخدام وسائل الاتصال والتحريض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الراقصة حورية حورية نجمة الساحل الشرير الفسق والفجور

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