"الأولمبية" تشكل لجنة ثلاثية للتحقيق في مخالفات هشام حطب

شكل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، لجنة ثلاثية للتحقيق مع هشام حطب رئيس اللجنة السابق، الذي تم عزله من منصبه على خلفية المخالفات التى وقع فيها خلال رئاسته للاتحاد المصري للفروسية، وكذلك للمخالفات الكثيرة التى وقع فيها حطب أثناء رئاسته للجنة الأولمبية، ومنها انفرادة بعدد ليس بالقليل لقرارات مهمة ومصيرية دون الحصول على موافقة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.



وتضم اللجنة الثلاثية: المستشار القانوني الدولي هيثم علي والمهندس شريف العربان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وآية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس لجنة اللاعبين الدوليين.

من جانب أخر أكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأعمال التسليم والتسلم من الرئيس السابق للجنة الأولمبية.



تضمن ذلك جميع المتطلبات والمتعلقات الخاصة باللجنة من تغيير التوقيعات البنكية للبدء اليوم الثلاثاء في المضي قدمًا نحو إدارة وتيسير شئون اللجنة الأوليمبية المصرية، خاصة في ضوء العديد من الارتباطات والبطولات والمنافسات المحلية والدولية، وكذلك دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

من ناحيته، أكد المهندس ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أنه فور الانتهاء من أعمال التسليم والتسلم تم عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحى لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمختلف الاتحادات الرياضية لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 ومتطلبات المعسكرات التدريبية والمنافسات المؤهلة للأولمبياد، فضلًا عن البدء في صرف الدفعة السابعة من الدعم المخصص للاتحادات الرياضية للصرف على الاستعدادات.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة خطط تكثيف الاستعدادات ومناقشة متطلبات الاتحادات الرياضية، فضلًا عن عقد عدد من اللقاءات مع الأبطال والمنتخبات لمناقشة جميع متطلباتهم وتدريباتهم خلال الفترة المقبلة.