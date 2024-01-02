"هتك عرضها فى وجود ابنها".. تفاصيل تعد على سيدة بالوادى الجديد

'اتحرش بيا قدام البيت وابني في إيدي".. تفاصيل مؤلمة عاشتها سيدة عندما تجرأ عاطل على التحرش بها والتقرب من جسدها خلال سيرها وهتك عرضها بالطريق العام في الوادي الجديد.

تعود تفاصيل القضية إلى أنه أثناء سير سيدة لا يتجاوز عمرها الثلاثين عامًا في الطريق متجهة إلى منزلها وبرفقتها ابنها الصغير، تجرى معه حديثا للتسلية في الطريق تفاجأت بيد تلتف حول خصرها من الخلف وتلامس مواطن عفتها لتنهار فجأة وتهب فازعة تاركة يد ابنها لتلتفت وراءها وتجد من يضحك لها ويحاول تكرار فعلته.

ولكن كان لانهيار السيدة وصراخها ومحاولتها التعدي عليه بالضرب سبب في لفت انتباه المارة إليها وأخبرتهم بما جرى لها في تلك اللحظة كان المتهم يفر هاربًا، ثم تم ضبطه وتوجهت لقسم الشرطة وحررت محضر ضده.

كما أنه تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث والتي أثبتت هتك المتهم لعرض السيدة ومسكه أماكن حساسة بجسدها، وأنها أثناء سيرها بالقرب من مسكنها وبرفقتها نجلها بالشارع العام فوجئت بالمتهم يستقل دراجة نارية ويسير خلفها وقام بالإمساك بموطن عفتها من الخلف وقامت بالصياح مما أدى إلى فراره بالهرب بمركز الخارجة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا ومن ثم إحالته للجنايات.