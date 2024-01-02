"محلية تلا" بالمنوفية تحذر من أشخاص يدعون العمل بها لتحصيل أموال من المواطنين

حذَّرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، من بعض الأشخاص والتعامل معهم بحجة تبعيتهم للمجلس، ويتحصلون على أموال بإدعاء إنهاء مخالفات الإشغالات ورسوم رخص البناء والإعلانات.

ونشرت الصفحة الرسمية نداءً للمواطنين خشية التعرض لعمليات النصب جاء نصه: "إلى جميع المواطنين، ومختلف الأنشطة وكافة المحلات، عدم التعاملات مع أي أشخاص تتعدى أنها تتبع الوحدة المحلية أو رئاسة المركز والمدينة تقوم بتحصيل أى أنواع إشغالات محلات أسواق إعلانات رخص بناء حجة أنها محاضر وعليكم سداد مبالغ هذه المخالفة أو خلافة إلا بعد التأكد من إبراز شخصيته والتأكد من بطاقة الرقم القومي".

وفي حملة مكبرة استمرت على مدار 4 ساعات تقدمها بسيوني عيد بسيوني، رئيس مركز ومدينة تلا بتطبيق القانون حيال المخالفين وبالتنسيق والتعاون بين إدارة تموين تلا والرقابة التموينية والصحة والطب البيطري، بشن حملات مستمرة على المحلات العامة والأسواق وكذلك محلات بيع الأسماك وثلاجات اللحوم والدواجن.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر التموينية خلال الحملة المكبرة واستهدفت المرور على المحال العامة والاسواق لمتابعة الأسعار والأغذية وأسفرت عن تحرير عدة محاضر وإعدام 400 كيلو أسماك مملحة تالفة و17 محضر مخالفة إشتراطات صحيه و5 محاضر تموينية و10 محاضر بيئية.