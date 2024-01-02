جهود مكثفة بـ 3 مدن جديدة لإنجاز المشروعات القومية

يواصل رؤساء أجهزة المدن كل من السويس الجديدة والشروق والعاشر من رمضان المتابعة المستمرة لرفع معدلات إنجاز المشروعات القومية سواء كانت بالطرق أو مشاريع الإسكان المختلفة.

وتأتي تلك المتابعة وفقا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وتطوير وتنمية المدن.

https://www.dostor.org/4588920 https://www.dostor.org/4589196

وأجرى المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، جولة تفقدية لمتابعة استكمال الأعمال الجارية بمشروع حي النرجس ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي والمرحلة الرابعة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بـ 298 عمارة بواقع 7152 وحدة سكينة، والتي تتمثل في نموذج 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ بمساحة 90 مترا مربعا كاملة المرافق من مياه – صرف – كهرباء - طرق-غاز طبيعي.

كما تابع المهندس علاء محمد منيع استكمال الأعمال الجارية بمحطة رفع الصرف الصحي للمدينة العمالية بطاقة إنتاجية 130000 متر مكعب يوم.

وباشر رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان استكمال الأعمال الجارية بمشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية بالحي 29 لمتابعة إنشاءات المحطة التى تعمل بطاقة إنتاجية 75000 متر مكعب كل يوم، والتى تخدم الأحياء بغرب المرحلة الخامسة والتي تحمل 33،32،31،30،29،27،26.

ونوه المهندس علاء محمد منيع بحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات القومية فى التوقيتات المحددة، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه، حيث يأتي في إطار توجيهات السلطات المختصة بالاهتمام بتنفيذ المشروعات القومية.

السويس الجديدة مدينة معايير الجيل الرابع والتقدم العلمي

وأجرت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ويرافقها المهندس أحمد عبد الجابر نائب رئيس الجهاز، والمهندس باسم سمير مدير إدارة الإسكان والمشروعات، جولة تفقدية لموقع تنفيذ الأعمال بالمرحلة العاجلة بالمدينة مع مسئولي هيئة الأبنية التعليمية بالسويس للمعاينة على الطبيعة لمقترح موقع أول مدرسة stem بمدينة السويس الجديدة، والاطلاع على موقع تنفيذ أول مدرسة تعليم أساسي بالمرحلة العاجلة بالمدينة، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 40% وتضم 33 فصلا.

وأشارت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة إلى أن مدارس الـ STEM يبلغ عددها 19 مدرسة موزعة في محافظات الجمهورية.

وقد ذكرت المهندسة أسماء مخلوف أن مدارس STEM تساعد على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، كما أنها تهدف إلى تحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وتقوم مناهج مدارس STEM على التكامل بين المواد المختلفة Integrated Approach، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير القومية والعالمية.

وأضافت أن القيادة السياسية تبنت منذ اللحظة الأولى فكرا متطورا يشمل تخطيط مسبق ومرافق قوية تراعي البعد الاجتماعي والبيئي وتضمن حياة كريمة لقاطني المدن الجديدة والتي تمثلها بالسويس مدينة الجيل الرابع، مدينة السويس الجديدة.

رئيس جهاز الشروق: استمرار رصف الطرق الداخلية بالمنطقة الخامسة عمارات بالمدينة

وأكد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، على تواصل أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة، وذلك للطرق الداخلية بالمنطقة الخامسة عمارات والتى تقع فى نطاق مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات.

وأوضح المهندس على سعد أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأسفلت بالمجاورة السكنية الثانية وجارى العمل بالمجاوره الأولى.

كما قام رئيس الجهاز بالمتابعة الميدانية للأعمال برفقة مسؤولو الجهاز، ووجه بتكثيف خطة العمل وتنفيذها على الوجه الأمثل لتيسير الحركه المروريه على المواطنين.