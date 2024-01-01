الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"كهرباء مطروح": قطع التيار 4 ساعات لاستكمال أعمال الصيانة بعددٍ من المحولات غدًا

محافظة مطروح
محافظة مطروح

أعلنت محافظة مطروح، عن قيام هندسه شرق بقطاع كهرباء مطروح غدا الثلاثاء، باستكمال أعمال الصيانة بعددٍ من المحولات.

أعمال الصيانة

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أنه من المقرر استكمال أعمال الصيانة بمغذى  الرمليه 2، ومحول أحمس، ومحول مرضية، ومحول ضاوي، ومحول ورثة نوح، ومحول على رواق وذلك  من الساعة 10 صباحا وحتى الساعه 2 ظهرا والاماكن المتاثره عمارات خلف اللوكس. 

وفى سياق اخر، قدّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر والتقدير لوزارة البترول والثروة المعدنية، برئاسة المهندس طارق الملا، لرعايته وحرصه على الدعم والمشاركة المجتمعية الفاعلة من الوزارة للمجتمعات المحلية، خاصة بقريتي جلال وسواني سمالوس بالضبعة، وأيضًا جمعية الأورمان الشريك المنفذ للأنشطة، والتي نظمت عددا من  القوافل الصحية والقوافل الطبية، وعددًا من المشروعات الاقتصادية للأسر بما تستهدفه من تحسين مستوى المعيشة، مع ما تدره لهم من دخل وتحقق مزيد من فرص العمل.

محافظة مطروح اعمال الصيانة هندسة شرق كهرباء مطروح مطروح

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