الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير بالشئون الإسرائيلية: نتنياهو ليس صاحب القرار بالحرب ولكنه مستفيد من بقائها

نتنياهو
نتنياهو

قال أكرم عطا الله، خبير في الشئون الإسرائيلية، إن شكل القرار في إسرائيل لا يعطي لبنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، بالفيتو الأول في السلم والحرب.

 وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج  "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب هذه المرة يشعر الداخل الإسرائيلي أن الجيش جرح في كرامته ونتنياهو ليس صاحب القرار ولكنه مستفيد من بقاء الحرب، لأن كل يوم يمر يبقى على كرسي الحكومة ولكنه بعد انتهاء الحرب ستسن السكاكين له. 

نتنياهو يتحمل ذنب 7 أكتوبر

وتابع، أن ليبرمان، وكان وزيرا للدفاع في 2018  رفع تقريرًا يوصف فيه ماحدث يوم 7 أكتوبر بالنص، ولكن نتنياهو تجاهل التقرير أكثر من مرة.

وأكد أنه يوجد تقارير أخرى رفعت لمكتب نتنياهو ولكنه تجاهلها وكانت لديه سياسة وهي الحفاظ على حماس وذلك لبقاء الانقسام الفلسطيني وبالتالي يتحمل نتنياهو ذنب 7 أكتوبر ولكنه يعلم أنه مع استمرار الحرب لا يمكن أن تجرى انتخابات بإسرائيل. 

الشئون الإسرائيلية نتنياهو ليس صاحب القرار بقاء الحرب 7 أكتوبر

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