الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المتعة مع watchit: بوسترات منفردة لأبطال "حالة خاصة" بدءًا من 3 يناير

طه دسوقي
طه دسوقي

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية البوسترات الرسمية ومنفردة أبطال مسلسل "حالة خاصة" المقرر بدأه بعد غد الأربعاء، لاستمرار تجربة المنصة الرقمية الشبابية.

مسلسل حالة خاصة 

“حالة خاصة” بطولة طه دسوقي وغادة عادل بعد غد الأربعاء الموافق 3 يناير المقبل وهو  من بطولة الفنان طه الدسوقي، والفنانة غادة عادل، وحسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

تدور أحداثه حول المحامي نديم ابو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه اماني النجار وتتوالي الأحداث.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة WATCH IT الرقمية الأربعاء المقبل على أن تعرض المنصة حلقتين كل أسبوع.

أبطال مسلسل حالة خاصة أبطال وصن اع مسلسل حالة خاصة ينتهون من التصوير لعرضه قريب ا مسلسل حالة خاصة طه دسوقي واتش أت

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