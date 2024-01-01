برلمانية: حالة الحراك السياسى تقودنا نحو استكمال رؤية مصر 2030

قالت نشوى رائف عضو مجلس النواب، إن مصر وشعبها والأمة العربية ينعمون جميعًا بالأمن والاستقرار والتقدم خلال السنوات القليلة الماضية وحتى الآن، ومع بداية العام الجديد يتطلع الشعب إلى أمال وطموحات جديدة تسهم في دعم جهود البناء وتدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق مزيد من الرخاء.

وأكدت النائبة نشوى رائف، أن المصريين يتطلعون نحو مستقبل أفضل مع بداية العام الجديد، ويبحثون عن مزيد من الاستقرار والتقدم واستكمال مسار التنمية والبناء الذي بدأته الدولة المصرية في شتى المجالات والقطاعات المختلفة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات والتوسع في إقامة المشروعات القومية التي تخدم الاقتصاد وتحسن من مستوى دخل الفرد وتسهم في مواجهة التحديات والأزمات التي تعاني منها الدولة جراء الأحداث العالمية.

وأوضحت "رائف" أن العام الجديد يشهد أيضًا، عودة انعقاد جلسات الحوار الوطني التي أسهمت طوال الفترة الماضية في تقديم حلول وأفكار ومقترحات من شأنها مساعدة الأجهزة الأمنية والمؤسسات التنفيذية المعنية في إدارة شئون البلاد وتحسين الأوضاع، لاستكمال ما بدأته القيادة السياسية في السير قدما نحو بناء الجديدة الجمهورية والحفاظ على الأمن القومي.

وتابعت: مصر على أعتاب مرحلة جديدة بما تشهده من حالة حراك وثراء سياسي في الداخل، وجهود كبيرة نحو حل الصراعات والنزاعات في المناطق المجاورة بالخارج، هذه المرحلة يبحث فيها المصريون عن الاستقرار والأمن والتقدم والتنمية، هذه الحالة وهذا المناخ يسعى المصريون للحفاظ عليه بشتى الصور الممكنة، في إطار من التوافق وإيجاد الساحة المشتركة بحثًا عن تقديم الأفضل لصالح الوطن والمواطن.