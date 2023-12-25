النائبة نشوى رائف: استكمال مراحل الحوار الوطنى استمرارًا للنهج الصحيح نحو إثراء الحياة السياسية

قالت النائبة نشوى رائف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مراحل الحوار الوطني يعكس الرغبة الكاملة لدى فخامته على استمرار النهج الصحيح نحو إثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، والمضي معًا نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على تفعيل مبدأ العمل المشترك وتعزيز المناخ التشاركي، الذي يسمح فيه بجمع شمل كل أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية على اختلاف أيديولوجياتها الفكرية والسياسية، فالجميع يجلس على طاولة واحدة بهدف إعلاء مصلحة الوطن، والتفانى في استخراج كثير من الأطروحات لمواجهة التحديات الراهنة على كل المستويات.

ولفتت رائف، في بيان لها، إلى أن الحوار الوطني سيدخل طورًا جديدًا ملقى على عاتقه توحيد وجهات النظر وإحداث توافق كبير لمواجهة التحديات المتصاعدة، والعمل على التوصل إلى حلول فعالة قابلة للتنفيذ الفعلي، وتحمل المسئولية تجاه ضرورة إعلاء الصالح العام للوطن، والتكاتف من أجل العبور من هذه الظروف المتنامية بأمان.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيظل الداعم الرئيسي لفكرة الحوار الوطني، وحريصًا على متابعة كل مستجداته وتفاعله الإيجابي وباهتمام تجاه مخرجاته وتوصياته، مما يعطي دفعة قوية لكل الجهات التنفيذية والحكومة لتنفيذ تلك التوصيات بجدية، لافتة إلى أن الحوار الوطني ليس مجرد إجراء شكلي بل فكرة آمن بها الجميع، واستعدت لها كل الأحزاب برؤى وأفكار وأطروحات ساهمت في إخراج كثير من التوصيات التي حرصت على الاستماع للجميع دون إقصاء لرأي أو فكرة.

وأضافت عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الحوار الوطني أتى بثمار كبيرة في ماراثون الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك بإتاحة الفرصة الكاملة أمام الأحزاب، للدفع بمرشحين وإعلاء مبدأ التعددية والتنافسية، فضلًا عن وعي المواطن بضرورة المشاركة الإيجابية.

وأشارت إلى أن الاهتمام بالمشاركة في الاستحقاقات الدستورية كان هدفًا رئيسيًا من المناقشات في الحوار الوطني، وهذا ما حدث بالفعل، والمصريون أبهروا العالم بمشاركتهم واصطفافهم الوطني لصالح الوطن، واختيار رئيس مصر القادم في صورة مشرفة تليق بالدولة المصرية.