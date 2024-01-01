الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزارة الشباب تفتتح الندوة التثقيفية الخامسة لمكافحة المنشطات

مكافحة المنشطات في
مكافحة المنشطات في المجال الرياضي

نظّمت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للأداء الرياضي، بالتعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (NADO)، الندوة التثقيفية الخامسة لمكافحة المنشطات.

وأقيمت الندوة بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، واستهدفت جميع الأجهزة الفنية والطبية والإدارية لفرق المنتخبات القومية.

تأتي هذه الندوة ضمن جهود وزارة الشباب لتعزيز التوعية ومكافحة المنشطات، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية للرياضيين، وتحقيق النجاح في المنافسات الرياضية الدولية.

تم خلال الندوة تسليط الضوء على أهمية مكافحة المنشطات في المجال الرياضي، وتم تبادل المعلومات والخبرات حول أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، كما تم تسليط الضوء على دور الأطقم الفنية والطبية والإدارية في توعية اللاعبين واللاعبات بمخاطر المنشطات وآثارها السلبية على الصحة والأداء الرياضي.

تحدث الحضور عن أهمية تطبيق قواعد وقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، وضرورة الامتثال لهذه القواعد من أجل ضمان النزاهة والعدالة في المنافسات الرياضية، وتم توضيح الآليات والإجراءات التي يجب اتباعها للكشف عن المنشطات والتحقق من سلامة اللاعبين واللاعبات.

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