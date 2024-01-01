الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قطار "تحت الأرض".. طقوس احتفالات أهل الثقافة والفن فى ليلة رأس السنة

عمر الشريف
عمر الشريف

مع انطلاق الساعات الأولى من العام الجديد 2024؛ ثمة ليلة تفصل عامنا الذى انقضى عن الذى بدأ وهى ليلة تشهد العديد من الاحتفالات والسهرات والأمسيات بين الأصدقاء والأهل والجيران، منها بطبيعة الحال ليالي لأهل الثقافة والإبداع انقضت نستدعيها بمناسبة العام الجديد ونسترجعها لما فيها من طرائف.

أنيس منصور قضاها فى محطة قطار "تحت الأرض" 

من ليال رأس السنة الطريفة؛ ليلة قضاها الأديب الراحل أنيس منصور فى محطة قطار فى روسيا بسبب الشاعر محمود درويش؛ وهو ما سرده فى مقال له بعنوان "لا رأس ولا رقص.. بل محمود درويش!" نشر فى صحيفة "الشرق الأوسط".

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"منصور" يكشف وقائع تلك الليلة؛ حيث يقول: "كنا وفد من الأدباء المصريين وكنت رئيس الوفد وعندما وصولنا مطار موسكو لم نجد أحدًا فى استقبالنا، وقرر أحدنا أن يتصل بالشاعر الصديق محمود درويش. ولحسن الحظ وجدناه. وعبر التليفون قلت له: إزيك يا محمود وحشتنا. فكان رده: خواشو، أي كويس باللغة الروسية.. واتفقنا على أن نلتقي بعد ساعة أي قبل منتصف ليلة رأس السنة. وجاء محمود، وبعد الأحضان والقبلات والسعادة الحقيقية برؤيته، ركبنا سيارته واتجهنا إلى محطة السكك الحديد تحت الأرض. فهي من معالم السياحة في روسيا. وطال الكلام والضحك والنكت والشعر وجاء قطار ومن بعده قطار".

نجيب محفوظ يستقبلها وحيدًا

أديب نوبل نجيب محفوظ لم يكن يميل للاحتفال بـ«رأس السنة»، ولم تكن لديه طقوس خاصة فى هذه الليلة، بل كان يُفضل الوحدة والتأمل، حسب ابنته "هدي" فى تصريحات سابقة لـ"الدستور".

 ابنة الأديب الراحل قالت، إن والدها لم يكن لديه شىء محدد اعتاد عليه فى المناسبات أو الأعياد.

نجيب محفوظ وثورة يوليو 1952

عمر الشريف يعد الطعام لضيوفه ويهرب منهم حتي الصباح

الإعلامي الراحل مفيد فوزي، كشف أيضًا عن طقوس الفنان العالمي عمر الشريف في ليلة راس السنة؛ حيث قال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد: "أنه أجرى في باريس حوارا مع عمر الشريف وسأله عن حضور أصدقائه له في ليلة رأس السنة، ليجيب الأخير أن ضيوفه يأتون في المنزل ويعد لهم الطباخ الطعام لكن الشريف يكون خارج المنزل ولا يعود إلا حينما يغادر الجميع".

Omar Sharif، 'Lawrence of Arabia' Actor، Dead at 83
أنيس منصور نجيب محفوظ عمرالشريف مفيد فوزي احتفالات ليلة رأس السنة

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