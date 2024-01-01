الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهمين بقتل صديقهما فى حدائق القبة

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة حدائق القبة،  حبس متهمين بقتل صديقهما بسبب سرقته محتويات شقة أحدهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهمان بقتل صديقهما فى منطقة حدائق القبة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأضافا أن المجنى عليه صديقهم أقام معهم داخل شقة أحدهم، بعدما طلب المجنى عليه المبيت فى الشقة، وعقب ذلك اكتشفا أن صديقهم استولى على بعض محتويات الشقة. 

وتابع المتهمان، أنهما توجها إلى المجنى عليه واستدرجوه لشقتهم واعتديا عليه بالضرب حتى يقوم بإعادة ما سرقه من الشقة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

حدائق القبة حبس المتهمين سرقته المتهمون

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