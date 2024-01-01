الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طالبته بدفع 6.4 مليون جنيه.. إحالة دعوى عادل إمام ضد مصلحة الضرائب لـ الاختصاص

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بإحالة دعوى الفنان عادل أمام التي تطالب بوقف قرار لجنة الطعن بمأمورية الضرائب، والتي قدرت مبالغ قيمتها 6.4 مليون جنيه، عن مسلسلات عفاريت عدلي علام وعوالم خفية وفلانتينو، لدائرة 28 ضرائب للاختصاص، بسبب قيمة المبلغ.

وقال محامي خالد الأشوح دفاع الفنان عادل أمام، إن الفنان اشترك بالتمثيل في مسلسل عفاريت عدلي علام وتم تصويره داخل المنطقة الحرة في مدينة الإنتاج الإعلامي، علمًا بأن هذا العمل معفي من أداء ضريبة القيمة المضافة، وكذلك اشترك في مسلسل عوالم خفية ومسلسل فلانتينو عام 2019، والذي تم تنفيذهما داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة، وهما غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة.

 

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وأكملت الدعوى أن القيمة المضافة تحتسب عن أعمال فنية، وهي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة لأن هذه الأعمال تمت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وهي معفاة من الضريبة طبقًا للقانون ولم تقم المأمورية بالانتقال عند الفحص للتأكد من ذلك، وإنما اكتفت بالفحص المكتبي دون تقديم مستند واحد يقر بادعائها بالمخالفة.

عادل امام مصلحة الضرائب محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الفنان عادل إمام

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