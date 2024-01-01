"نظافة القاهرة" تبحث مع أحد الشركات الخاصة تطوير المنظومة بحلوان والمعصرة

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، مع مسئولي شركة نهضة مصر المسؤولة عن نظافة حلوان والمعصرة، وبحضور المهندس عز الدين يحيي مدير عام قطاع القاهرة بالشركة.

وناقش اللواء إيهاب الشرشابي سير الأعمال المتعلقة بخطة النظافة بحلوان والمعصرة، موجها بالمتابعة المستمرة واليومية من مدير المنطقة الجنوبية ومديري عام فرعي الهيئة بحلوان والمعصرة لتذليل العقبات أمام الشركة على مدار الساعة طوال اليوم.

واستمع رئيس الهيئة للمهندس عز الدين يحيي مدير عام قطاع القاهرة بشركة نهضة مصر للخطط المستقبلية لرفع مستوى النظافة ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة بحلوان والمعصرة.

كما ناقش أهم التحديات بحلوان والمعصرة، موجها بالمتابعة المستمرة من رؤساء الأفرع بالهيئة مع الشركة يوميا والتواصل اليومي مع متعهدي الجمع السكني لتنفيذ خطط الهيئة والشركة لرفع مستوى النظافة بجميع أرجاء حلوان والمعصرة.

وفي ختام الاجتماع، قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح الدائم ليشعر المواطن بالتحسن في جميع الخدمات المقدمة من الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

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