الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بقتل 3 مصريين فى قطر إلى الجنايات

متهم
متهم

قررت نيابة شرق القاهرة إحالة المتهم بـقتل 3 مصريين في دولة قطر إلى محكمة الجنايات المختصة، وكان المتهم قد اعترف بذبح شقيقين وصديقهما بغرض سرقتهم داخل شقتهم في قطر، وأدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة في أعقاب القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة.

 

الاعترافات التفصيلية للمتهم

وأكد المتهم، أمام نيابة شرق القاهرة، أنه سافر إلى قطر لحضور فعاليات كأس العام خلال العام الماضي، موضحًا أنه قرر البقاء في قطر والبحث عن فرصة عمل، إلا أن الحظ لم يحالفه، فظل أيامًا في الشارع يبحث عن مسكن وفرصة عمل.

وتابع المتهم أنه التقى الضحايا وعرضوا عليه البقاء معهم لعدة أيام حتى يبحثوا له على فرصة عمل، موضحًا أنه أقام برفقتهم حتى عيد الفطر الماضي، ثم أخبروه أنهم حجزوا له تذكرة عودة إلى مصر لفشلهم في إلحاقه بأي عمل.

 

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"عرفت مكان الفلوس وقررت أخدرهم وأسرقهم"

وأردف "كنت بشوفهم بيحطوا فلوسهم في خزنة جوا البيت.. قررت أخدرهم وأسرقهم وأهرب"، موضحًا أنه بالفعل اشترى عقارًا منومًا ووضعه للضحايا- الشقيقين- في المشروب، إلا أن تأثيره كان ضعيفًا فاستيقظوا بعد فترة واكتشفوا أنه يحاول سرقتهم فنشبت مشاجرة حادة بينهم.

وتابع: "هما كانوا دايخين ومش قادرين يتحركوا فقدرت أضربهم وأدبحهم.. وبعدها لقيت صاحبهم دخل وشافهم وهما ميتين فحاول يضربني بس أنا طعنته بالسكينة"، وتم التنسيق مع الإنتربول والسلطات المصرية وتم القبض على المتهم بمطار القاهرة الدولي.

قتل 3 مصريين قطر الجنايات نيابة شرق القاهرة محكمة الجنايات

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