محمد عبدالناصر: 2024 عام جنى الثمار للمصريين فى عدة قطاعات (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، أنه إذا كان عام 2023 هو عام مواجهة التحديات في الدولة المصرية سواء تحديات داخلية أو خارجية، فإن عام 2024 سيكون بكل تأكيد هو عام جني الثمار للمصريين في العديد من القطاعات نتيجة عدد كبير من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال الفترات الماضية.

وأضاف مدير تحرير الدستور خلال لقائه صباح اليوم في برنامج (8 الصبح) على شاشة قناة dmc، أنه على سبيل المثال بدأ اليوم التشغيل التجريبي لـ 6 محطات مترو جديدة في الخط الثالث، وهو ما سيسهل العديد من الأمور على المواطنين من خلال ربط تلك الخطوط والمحطات مع القطار الكهربائي الخفيف وكذلك المونوريل، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات ضخمة تم تنفيذها في كافة المجالات ومنها مجال الزراعة من خلال مشروعات استصلاح الأراضي مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وغيرها والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

وأوضح الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر أن اليوم بدأ تطبيق قرار المجلس القومى للأجور، بشأن زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه بدلًا من 100 جنيه كحد أدنى، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات لمن انتهت خدمتهم في يناير 2023 إلى 1300 جنيه، بدلًا من 1105 جنيهات.

توسيع شبكة الحماية الاجتماعية

وقال مدير تحرير جريدة الدستور، إن الدولة المصرية حريصة على توسيع شبكة برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما ظهر من خلال ضم أسر جديدة إلى برنامجى تكافل وكرامة، ووصول عدد المستفيدين من هذا البرنامج لـ5 ملايين أسرة بتكلفة 31 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة لـ350 مليار جنيه.

وأشار إلى أن عام 2024 سيكون عاما كذلك لجني ثمار عملية الإصلاح السياسي التي بدأت الدولة المصرية في تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي شهدنا خلالها إطلاق الحوار الوطني ومشاركة الأحزاب السياسية في مناقشة كل القضايا في مختلف المحاور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية وحالة الزخم السياسي التي حدثت من جانب كافة الأحزاب السياسية والتي أدت إلى تحقيق أعلى نسبة مشاركة من جانب المواطنين في الانتخابات، متوقعًا أن تستمر عملية الإصلاح السياسي خلال العام الميلادي الجديد.