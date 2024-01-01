الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

29 يناير.. فتح المظاريف الفنية لتنفيذ مناقصة أعمال زراعة وتشجير بـ 6 أكتوبر

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن موافقتها لطرح مناقصة عامة  لتنفيذ أعمال زراعة وتشجير وشبكة ري، بالمنطقة السياحية الرابعة بالقطاع الشرقي بمدينة 6 أكتوبر لشركة المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء . 

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تفاصيل طرح مناقصة أمام شركات المقاولات بـ6 أكتوبر 

وأوضح المهندس عادل النجار رئيس مدينة 6 أكتوبر، أنه يتم حصول علي كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 399 جنيها ، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض المالى باسم رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر في موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية. 

وأشار إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 200000 الف جنيها ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسوز

 موعد جلسة فتح المظاريف الفنية

تابع رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024 بمقر جهاز المدينة الموافق 29 يناير 2024 بمقر الجهاز ، موضحاً أن فئة التصنيف المناسبة الفئة الخامسة المخصصة والمقيد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أعمال الاشغال العامة ومحطات الري او الفئة الثالثة من أعمال تكميلية زراعة وتشجير وشبكة ري  وأعمال تكميلية وزراعة وتشجير وشبكة ري 

واردف أن سيتم اخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المطاريف المالية في موعد لاحق ، وتخضع هاتان المناقصتان لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية .

 

تواصل حملات القضاء على الاشغالات والباعة الجائلين والنباشين بالشيخ زايد  

في سياق آخر، كلف المهندس أحمد محمد عبد الرازق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ،  الإدارة العامة للتنمية في وجود شرطة المرافق وأمن الجهاز بحمله إشغالات  صباحية شملت إزالة الاشغالات من الأماكن، أسفل عمارات ح11 سلم مشاه هايبر وان، وتحرير 2 تروسكل نباشين وتم القبض علي معدات تشوينات ح11 في وجود اداره الامن

وأوضح المهندس أحمد محمد عبد الرازق ، أن الحملة إشغالات علي  سنتر العبد ح11  كما تم  رفع الاشغالات داخل منور ع 116 ح16 متر 4  كما  تم رصد غرفه محول كهربائي وتم استخدامها  كمخزن للنباشين  مفتوحة و تم مصادره كل المخلفات  الموجودة في غرفه المحول بين عمارات بدر الدين ومول مزار بالحي 16.

 

الاتحاد أكتوبر المنطقة أوباما يناير جلسة فتح المظاريف

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