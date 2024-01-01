الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. "الفنون التشكيلية" يُحيي ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش

فريد الأطرش
فريد الأطرش

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن إقامة حفل موسيقي إحياءً لذكرى الفنان الموسيقار فريد الأطرش، على أن يقدم الحفل فرقة (باند للموسيقى العربية) بقيادة المايسترو محمود فرج، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق 4 يناير الجاري، في رحاب مركز سينما الحضارة قاعة (2) - خلف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

نبذة عن فريد الأطرش

فريد الأطرش (21 أبريل 1917 - 26 ديسمبر 1974)، موسيقي ومطرب وممثل سوري-مصري، إذ ينتمي إلى آل الأطرش وهم أمراء وإحدى العائلات العريقة في جبل العرب جنوب سوريا هذه المنطقة المسماة جبل الدروز أيضًا نسبة لسكانها الدروز.

استطاع فريد الأطرش أن يترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي ويعد من أعلام الفن وحاصل على قلادة النيل العظمى، إذ اشترك في 31 فيلما سينمائيا في السينما المصرية كان بطلها جميعا وقد أنتجت هذه الأفلام في الفترة الممتدة من السنة 1941 حتى السنة 1975.

غنّى فريد الأطرش كلمات كثير من شعراء عصره ومن بينهم: أحمد بدرخان، أحمد خميس، أحمد رامي، بديع خيري، كامل الشناوي، مأمون الشناوي، مرسي جميل عزيز، بيرم التونسي، شريفة فتحي، وغيرهم، كما لحّن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، ومن أشهرهم: أسمهان، إسماعيل ياسين، سميرة توفيق، تحية كاريوكا، ثريا حلمي، صالح جودت، وسامية جمال، وغيرهم.

لقب فريد الأطرش بـ"ملك العود" و"موسيقار الأزمان"، ولقب "موسيقار الأزمان" أطلقه عليه الأديب سعود القويعي من خلال موقع حمل نفس الاسم وبقي زمنا يهدي لمحبيه نوادر أنغامه ومعلومات عنه.

وتوفي فريد الأطرش في مستشفى الحايك في بيروت إثر أزمة قلبية، وذلك عام 1974 عن عمر ناهز الـ57 سنة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قطاع الفنون التشكيلية حفل موسيقي باند للموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية

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