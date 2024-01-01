محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير الجارية بمحيط المنطقة الأثرية والمتحف المصرى الكبير

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بعدد من المحاور المرورية الهامة والمحيطة بالمنطقة الأثرية والمتحف المصرى الكبير.

وتابع المحافظ موقف اعمال الرصف واللاندسكيب وتوفير المواقف الحضارية وساحات الإنتظار ورفع كفاءة ودهان أسوار المنشأت والعقارات المحيطة بالمنطقة الاثرية وذلك فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من إلتزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية والمواصفات الهندسية والفنية ومراعاة الجانب الجمالى لمواكبة النهضة الحضارية التى تشهدها المحافظة، تنفيذا للتكليفات الصادرة بشأن رفع كفاءة تلك القطاعات ضمن الإستعدادات الخاصة بإفتتاح المتحف المصرى الكبير.

بحث المعوقات التي تواجه الأعمال وسرعة حلها

ووجه المحافظ السكرتير العام للمحافظة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ببحث أية معوقات قد تواجه الأعمال وسرعة حلها بالتعاون مع الجهات المعنية لإستمرار العمل دون توقف مع مراعاة الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية بمحيطها.

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية للأعمال ميدانيا ومنع إلقاء أى مخلفات بمحيطها ورفع ناتج الأعمال أولا بأول بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل مع مراعاة ما قد يستجد من أعمال تطوير أو توسعة ومنع أية مظاهر للعشوائية أعلى وبمحيط العقارات بالتنسيق مع الملاك.

متابعة أعمال التطوير بطريق المنصورية بقطاعات كفر غطاطى بحى الهرم وأبو رواش وكفرحكيم بكرداسة

وشملت جولة المحافظ متابعة أعمال التطوير بطريق المنصورية بقطاعات كفر غطاطى بحى الهرم وأبو رواش وكفرحكيم بكرداسة حيث تابع المحافظ الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الخاص بالأرصفة والجزيرة الوسطى مشددا على رئيس حى الهرم ومركز ومدينة كرداسة برفع ناتج الأعمال وتشديد الرقابة على شركات الجمع السكنى للحفاظ على مستوى النظافة وموجها مسؤلى الرى والصرف بالجيزة بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير مأخذ صرف غطاطى والوحدات التجارية الخاصة بالمناطق الإستثمارية الحضارية المقامة على جانب الطريق مشددا على توفير كافة الخدمات بكل منطقة ودورات المياه لعدم الضغط على المناطق السكنية المحيطة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وعزة وهدان مدير الإدارة العامة للسياحة وأحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء ومسؤلى المكاتب الإستشارية الهندسية والشركات المنفذة للأعمال.

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