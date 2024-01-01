الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تكشف طرق القضاء على الحلقات الوسيطة في أسواق السلع

الدكتور محمد يوسف
الدكتور محمد يوسف

أكد الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القضاء على الحلقات الوسيطة في أسواق السلع الزراعية يستوجب أن تقوم الوزارة بتوجيه إنتاج الصوب خلال الفترات البينية للعروات خاصة الخضار ويتم عملية إنتاج الصوب في فواصل العروات الزراعية وتخفض من أسعار المحاصيل الزراعية الغذائية وضرورة دور الجمعيات الزراعية بأن تدخل كوسيط وتقوم بالتسويق للمزارع، وعمل روابط مع المزارعين وذلك لعدم استغلال المزارع.
دور التعاونيات الزراعية:
وأكد على ضرورة وتفعيل دور الاتحادات التعاونية وخاصة الجمعيات العامة منها الجمعية العامة للإصلاح الزراعي والجمعية العامة للائمان والجمعية العام للأراضي المستصلحة وذلك بفتح منافذ تسويقية بالتسويق للمنتجات بدعم من الدولة المصرية، والعمل على رفع مستوى معيشة المزارع وذلك بعدم استغلاله والبيع لصالح بسعر مجزي، وفي نفس الوقت رفع العبء عن كاهل المستهلك ويحص على السلعة بسعر مناسب ويكون الربح ليس الأساس بل تحصل التعاونيان على هامش ربح بسيط تعمل على عملية الحد من الوسيط وعدم استغلال المزارع والمستهلك.

وأكد أن الجمعيات العامة ليس هدفها الربح في الأساس حيث تهدف هذه الجمعيات الزراعية لخدمة الأعضاء من المزارعين وقع طريق الوساطة في السلع الزراعية على التجار من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية واسنان عمليات التسويق لها، مشيرا الى ان الإدارة المركزية للإرشاد تقوم بعمليات توعية تسويقية من خلال الإرشاد التسويقي بالإدارة والقيام بعمل ندوات وتوعية وإصدار نشرات إرشادية بتوعية المستهلك والمزارع ولدينا المجلة الرقمية للإرشاد الزراعي إلى جانب ونقوم من خلالها من خلالها بالتوعية والتسويق للسلع الزراعة.

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي القضاء على الحلقات الوسيطة في بيع السلع الزراعية من خلال التوسع في منافذ الوزارة، وتوجيه إنتاج الصوب إلى فواصل العروات وفتح منافذ بالجمعيات والتعاونيات الزراعية.

الزراعة تكشف كيفية القضاء على الحلقات الوسيطة أسواق السلع

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