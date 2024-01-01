انقلاب سيارة محملة بالزلط والرمال على الطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي بالمنوفية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بالزلط والرمال في اتجاه الباجور بنها، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الدفاع المدني ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للتعامل مع الحادث وإزالة آثاره لفتح الطريق وعودة السيولة المرورية.

انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي

وتعود التفاصيل إلى تلقي اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي دائرة المركز في منطقة بي العرب، وعلى الفور تم التنسيق مع الحماية المدنية والمحليات لرفع آثار الحادث.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الباجور لمكان الحادث، للتحقيق في ملابساته وتبين سقوط سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال من أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية، ووجود المقطورة على الطريق وسقوط الحمولة على الطريق مما تتسب في إعاقة حركة سير السيارات بشكل جزئي.

ودفعت وحدة الحماية المدنية بالباجور بسيارتها للتعامل مع الحادث مدعومة بلودر من الوحدة المحلية، لرفع آثار الحادث وإزالة الزلط مع على الطريق لتسيير حركة السيارات بشكل طبيعي على الطريق.