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محافظات

جامعة المنوفية تمحو أمية 5939 مواطنًا ضمن أنشطة "حياة كريمة"

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

أعلن د.أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نجاح طلاب جامعة المنوفية في تحرير 5939 مواطنًا ومواطنة من الأمية بدورة أكتوبر 2023 من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ 2014 وحتى الآن 72.737 مواطن ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وخارج المحافظة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة حصلت على المركز السادس على مستوي الجامعات الحكومية بدورة أكتوبر ٢٠٢٣ وفق البيان الإحصائي الذي اعدته الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأشاد د.أحمد القاصد بهذا الإنجاز مثمنًا الدور الإيجابي لطلاب الجامعة فى المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية الذي يأتي ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة ودعم جهود الدولة المصرية فى ظل توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجًا، والتأكيد على محو الأمية كونها  تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها.

ولفت “القاصد” إلى أن الجامعة  تعمل جاهدة علي  تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية المهمة التى تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن وتوجهات وزارة التعليم العالي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، أن الجامعة من أوائل الجامعات التي شاركت في  مبادرة قرى بلا أمية، إضافة إلى مشاركة الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة لمحو أمية الأهالى، موجهًا الشكر لمركز تعليم الكبار ولجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمنوفية.

جامعة المنوفية رىيس جامعة المنوفية دكتور احمد فرج القاصد حصول جامعة المنوفية علي المركز الأول تحرير أمية أكثر من خمسة آلاف شخص

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