هانى شنودة: لم أعلم باستخدام موسيقى "شمس الزناتى" فى إعلان ليفربول

أعرب الموسيقار هاني شنودة، عن دهشته لرؤية موسيقاه التي ألفها لفيلم "شمس الزناتي" تستخدم في إعلان لنادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه لم يكن على علم بهذا الأمر.

وقال شنودة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة"، الذي يبث على قناة "الأولى"، إنه سيتصل بإدارة النادي والمسؤولين عن الإعلان للتأكد من وجود تراخيص لاستخدام موسيقاه.

وأشار شنودة، إلى إنه كان يحلم بالتلحين للعندليب عبد الحليم حافظ وأنه كان يعرف ما يناسبه من ألحان، وأضاف: "الحمد لله ربنا خلقني لأفرح الناس، وأنا سعيد بهذا الدور".