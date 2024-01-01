الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لطفى لبيب: العالم فى لعبة دومينو وأتمنى أن تهدأ الأوضاع فى 2024

الفنان لطفي لبيب
الفنان لطفي لبيب

أعرب الفنان لطفي لبيب، عن رأيه في الأحداث الجارية في العالم، مشبهًا إياها بلعبة الدومينو التي تتغير فيها الأدوار والمواقف بسرعة.

وقال لبيب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على قناة "الأولى"، إن الوضع الحالي يشهد تغيرات في المناخ والجغرافيا والسياسة، مشيرًا إلى الصراع في قطاع غزة والتوتر بين روسيا وأوكرانيا، قائلًا: "لا أحد يعلم متى سينتهي كل هذا".

وأعرب لبيب، عن أمنياته لعام 2024: "أتمنى أن تنتهي مشكلة غزة ويتوقف إطلاق النار، وأن يحل السلام في السودان، وأن تتوقف الحروب في كل مكان".

كما تمنى لبيب أن تستعيد سوريا وليبيا ولبنان استقرارها ووحدتها، وأن تحل أزمة مضيق باب المندب، قائلًا: "كل هذا يؤثر على العالم ويسبب مشاكل، أتمنى أن تهدأ الأمور قليلًا حتى نستطيع أن نتنفس ونعيش بخير".

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