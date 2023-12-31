الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فرح الديباني: فخورة بتكريمي من الرئيس السيسي بصورة تفوق الخيال

فرح الديباني مغنية
فرح الديباني مغنية الأوبرا العالمية

قالت فرح الديباني، مغنية الأوبرا العالمية، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2019، شجعها كثيرًا، وكان هذا التكريم من أكثر اللحظات الممتعة والشيقة في حياتها.

فن الأوبرا المصرية


وأكدت الديباني، خلال لقائها ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن وزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم، صاحبة ترشيحها للتكريم ضمن فعاليات المنتدى، وكان هذا التكريم حدث كبير في حياتها.

وأضافت في حديثها، أنها منبهرة بمستوى تنفيذ أوبرا العاصمة الإدارية، والتي زارتها أكثر من مرة، معبرة:" ريكاردو موتي، أحد أفضل قواد الأوركسترا عالميًا، قال إنها من أحلى الصوتيات التي لعب فيها خلال حياته".

الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتابعت: "الرئيس السيسي قال لي إنه فخور باللي بعمله، وإنه يريد استكمال دعم هذا الفن، بدليل بناء أوبرا جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنا فخورة بتكريمي من الرئيس بصورة تفوق الخيال".

فرح الديبانى مغنية الأوبرا العالمية دي ام سي “مساء دي إم سي”

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