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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 1-1-2024

الدولار
الدولار

يحرص المسافرون إلى خارج مصر مع بداية العام الميلادي الجديد على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 1-1-2024 في مصر عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار اليوم ببداية التعاملات الصباحية، استقرارًا مستمرًا، منذ بدء التعاملات في داخل البنوك.

هذا الاستقرار كان ملحوظًا منذ بداية شهر ديسمبر الجاري لكي يبلغ متوسط سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري  مبلغ 30.48 جنيه للشراء وقيمة 30.93 جنيه للبيع، وفقًا لما أعلن من خلال الموقع الرسمي للبنوك المصرية.  

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 1-1-2024

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الدولار اليوم الإثنين والعملات في عدد من البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 
بلغ سعر الدولار اليوم الأحد داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سجل سعر الدولار في ختام التعاملات المسائية داخل بنك مصر 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعًا.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
كما وصل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه بيعًا و30.90 جنيه شراءً.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وعن سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وصل إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم 

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي قد جاءت كالتالي:

سعر اليورو الأوروبى اليوم الإثنين 
33.93 جنيه للشراء.
34.19 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
39.05 جنيه للشراء.
39.40  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
8.19 جنيه للشراء.
8.22 جنيه للبيع.

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الأحد 31-12-2023 مقابل الجنيه المصري

تباين أداء العملات عالميًا خلال تعاملات ديسمبر 2023

سعر الدينار الكويتى اليوم
99.45 جنيه للشراء.
100.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين
8.38 جنيه للشراء.
8.39 جنيه للبيع.

وصل سعر سعر الريال القطري
7.80 جنيه للشراء.
8.47 جنيه للبيع.

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