البابا تواضروس الثاني يتحدث عن كيفية التعامل مع الانتقادات والنقد (فيديو)

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن رؤيته للانتقاد أو النقد الذي يواجهه، مؤكدا أنه لا يرى فيه شيئا غير طبيعي أو جديد، بل هو واقع موجود منذ عهد السيد المسيح وفي كل العصور، وأن "الناس كلها مش بياكلوا من صنف واحد".

وقال البابا تواضروس الثاني، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، إنه يتبنى آلية بسيطة للتعامل مع الانتقادات، وهي أن يقول لنفسه أن الناس بحاجة إلى تعليم أكثر وتفهم أكثر، وأن يحرص على شرح الأمور لهم هو أو الآباء المسؤولين في الكنيسة، وأن يمنحهم فرصة لطرح الأسئلة في اجتماعات الشباب، معتبرا أن حق المعرفة شيء جيد.

وأوضح، أنه يرحب بالحوار مع الناس المنتقدة، وأن بابه ومكتبه مفتوحان لأي شخص يريد أن يسأله عن شيء، شرط أن يكون هدفه البحث عن الحقيقة، وليس الجدال للمجادلة أو السفسطة أو الشهرة، مشيرا إلى أن وقته لا يسمح له بالقاء مثل هؤلاء الأشخاص.