البابا تواضروس يكشف عن تاريخ وأسباب انقسام الكنيسة المسيحية (فيديو)

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية عن أصول المسيحية ومراحل تطورها وانقسامها عبر التاريخ.

قال البابا تواضروس، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي على "CBC" إن المسيحية نشأت في القرن الأول الميلادي في خمس مراكز رئيسية تعرف بالكراسي الرسولية، وهي أورشليم والإسكندرية وروما وأنطاكيا والقسطنطينية، وكانت الكنيسة موحدة شرقا وغربا حتى عام 451 ميلادية، حين انعقد مجمع خلافي في قضايا لاهوتية دينية، تأثر بعوامل سياسية ولغوية وشخصية.

أضاف أن هذه العوامل أدت إلى انقسام الكنيسة إلى شقين، شق شرقي يضم الإسكندرية وأنطاكية، وشق غربي يضم روما والقسطنطينية، وتلاها سلسلة من الانقسامات والانشقاقات التي أفرزت جهات مسيحية متعددة، منها الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس والأسقفيين، وغيرها من التيارات الفرعية.

أشار إلى أنه منذ 70 عاما بدأت حركة عالمية تسمى الحركة المسكونية، تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الكنائس المسيحية المختلفة على أساس الحوار والتفاهم وشاركت فيها الكنيسة المصرية بحوارات لاهوتية مع الكنائس الأخرى، لكنها لم تحقق الوحدة المطلوبة، فالأساس هو الإيمان الواحد، وهذا ما لا يزال بعيد المنال.