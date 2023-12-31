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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بقتل سائق للجنايات بهدف سرقته فى الخانكة

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة بالخانكة الأحد، المتهمين بقتل سائق بهدف سرقته لمحكمة الجنايات، وصرحت بدفن المجنى عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

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وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الخانكة بارتكابهم جريمة التعدى على سائق توك توك بسلاح أبيض مطواة بهدف سرقته التوك توك الخاص به وتغير ملامحه وبيعه مرة أخرى.

بداية الواقعة كانت بورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة بهدف سرقته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سائق توك توك قسم شرطة الخانكه التحريات الأمنية الإجراءات القانونية التقنيات الحديثة

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