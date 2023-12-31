ليلى علوى تهنئ جمهورها بليلة رأس السنة: يا رب سنة حلوة كلها خير وسعادة

حرصت الفنانة ليلى علوي على تهنئة الجمهور بليلة رأس السنة الجديدة لعام 2024، متمنية أن يكون عامًا مليئًا بالنجاح والنصر لفلسطين.

وشاركت “ليلى” مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “يا رب سنة حلوة كلها خير وسعادة وحب وسلام، يا رب دايما احفظ مصرنا وانصر فلسطين وان شاءالله تنعاد عليكم بالنجاح والتوفيق”.

https://www.instagram.com/reel/C1he-IBoypH/?igsh=amg5ZXRuZmwyZTl0

من جهة أخرى، تنتظر ليلى علوي عرض فيلمين لها في دور السينما، الأول هو "آل شنب"، ويشاركها البطولة كل من لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبوسعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رءوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربع شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

وفيلم “مقسوم”، ويشاركها البطولة شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

وتجسد ليلى علوي شخصية مطربة معتزلة، وحكاية فرقة موسيقية نسائية في فترة التسعينيات جمعتها وشيرين رضا وسما إبراهيم.