خالد الجندى: كل ما يحدث فى الدنيا أقدار من الله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المركز العلمي للدراسات الإسلامية، إن أيام الدنيا كلها منسوبة لله سبحانه وتعالى، وكلها أقدار من الله عز وجل، وكل ما يحدث في الدنيا بإرادة الله.

البقاء في معية الله

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن كل ما يحدث في الدنيا من الله وإلى الله عز وجل، معبرًا:" خرجنا من 2023 إلى 2024، أي أننا انتقلنا من معية الله إلى معية الله".

وأضاف في حديثه، أن حال المؤمن مع الله لا يتغير ولا يتبدل، لأن المؤمن من صفاته الأساسية الثبات الإيماني، والثبات يعني عدم التحول والتغير نتيجة الزمان والمكان.

ثبات الطاعة

وتابع:" لا تكن كالماء يتلون بلون الإناء، فلا تفرق أيام رمضان عن باقي العام، حيث من المفترض أن تكون الطاعة ملازمة للعبد طوال أيام العام، بل طوال أيام العمر".