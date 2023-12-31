جهود الدولة فى قطاع الزراعة خلال 2023 (فيديو)

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" جهود الدولة في قطاع الزراعة خلال 2023، حيث استمرت إجراءات التخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

جهود الدولة فى قطاع الزراعة خلال 2023

كما استمرت الإعفاءات للمتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وعملت الوزارة على تفعيل الزراعة التعاقدية من خلال اعتماد سياسة السعر الاسترشادي للمحاصيل خاصة الاستراتيجية.

وأطلقت الوزارة عددا من مشروعات استصلاح الأراضي، منها إحياء مشروع توشكى والدلتا الجديدة ومشروع تنمية الريف المصري، وتنمية شمال ووسط سيناء.

وزادت أعداد المستفيدين من خدمات "كارت الفلاح" في جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن زيادة الدعم المتقدم للمستفيدين من إحياء المشروع القومي للبتلو، بجانب إنشاء وحدات بيطرية جديدة وتطوير ورفع كفاءة الموجود منها بالفعل.

عملت الوزارة خلال 2023 على تأهيل وتبطين الترع والمساقي والمجاري المائية، وإدخال نظم الري الحديثة في أكثر من مليون فدان.