الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشروعات ترى النور بالجيزة بعدد من القطاعات في 2024

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تسعى محافظة الجيزة فى انجاز العديد من المشروعات القومية والهامة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها ضمن خطه تم تنفيذها خلال عام 2023 وتتواصل المراحل التنفيذية خلال عام 2024 بمتابعه دورية من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لتحقيق الاستفادة  للمواطنين وضمان تنفيذ الاعمال بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة. 

مشروعات بالطرق مقرر افتتاحها خلال 2042

وتأتى على رأس المشروعات التى من المقرر ان يتم افتتاحها وترى النور خلال 2024 والتى تنفذها محافظة الجيزة فى شبكة الطرق هى المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفارة ورصف شارع الملك فيصل بدءًا من منطقة المريوطية وحتى التقاءه مع طريق المنصورية بطول 1.5 كم وعرض 30م وذلك ضمن خطة المحافظة فى تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمتحف المصرى الكبير، إضافة الى افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع تطوير وتغطية وإعادة تأهيل ترعة المريوطية فى المنطقة من شارع الملك فيصل وحتى كوبرى الصحابة ورصف طريق المريوطية الشرقي والغربي بطول 2.5 كم وعرض 70م، بجانب انتهاء محافظة الجيزة  من أعمال مشروع تحسين الرؤية البصرية للطريق الدائرى ضمن خطه الدولة لتحسين وتجميل مسار الطرق المؤدية للمناطق الأثرية والمتحف المصرى الكبير وانهاء مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق المحطية بالمتحف.
 

قطاع الطرق 

كما يشهد قطاع الطرق بمحافظة الجيزة خلال 2024 التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من محور عمرو بن العاص فى المنطقة من اعلى شارع الاهرام والملك فيصل وحتى الطريق الدائري الشمالى بمنطقة المنشية الى جانب رصف وتطوير شارع عمرو بن العاص الموازى للمحور بطول 2 كم وربطه بعددًا من المحاور العرضية مع رصف  متفرعاته ذلك المشروع الكير الذى تنفذه المحافظة بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى. 

كما يتم استكمال الاعمال الخاصة بكوبري البراجيل والذى يمثل القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد الواصل بين البراجيل وميدان سفنكس بالمهندسين بطول 1.5 كم وعرض 45 متر بواقع 6 حارات مرورية والانتهاء من مشروع رصف وتوسعه طريق طراد النيل بدءا من منطقة المسبوكات وحتى المعهد العالى بأوسيم بطول 4 كم وعرض 25 م، إضافة لرصف وتطوير محور المتربة بدءًا من طريق 21 حتى كوبري الوسطى بطول 3 كم بأطفيح.

وضمن خطة محافظة الجيزة فى رفع كفاءة وتطوير الشوارع الجانبية يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لعدد 123 شارع بنطاق قري بنى مجدول والسوق بمركز ومدينة كرداسة وعدد 130 شارع  فى 9 مناطق بمركز ومدينة اوسيم وهم (المسجد الكبير ووسط البلد ومسجد الثلاثة ودرب الشاهد ودرب عاصي والسوق ودرب النافذ ودرب بطيخ وسيدى عمر ) ورفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لعدد 21 شارع بمركز ومدينة ابو النمرس ورصف وتوسعه طريق 6 أكتوبر وطريق الشرطة ورفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لعدد 42 شارع بمتفرعات طريق مصر اسيوط بالعياط.
 

إنجازات في 2023

وشهد 2023 انجازات كبيرة حققتها محافظة الجيزة فى قطاع مياه الشرب والتى تمثلت فى رفع إنتاجية مياه الشرب من 2.2 مليون متر مكعب يوميا إلى 3 ملايين متر مكعب يوميا بعد التشغيل التجريبي لعددًا من المحطات الهامه الى جانب إحلال وتجديد محطات المياه بجزيرة الدهب والجيزة والتي تمثل 70% من الإنتاجية، بخلاف إحلال وتجديد شبكات المياه  كما تم تطوير منظومة الصرف الصحى، حيث تم شراء معدات لتطهير الشبكات والتعامل مع الأمطار، واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي.

مشروعات بمراكز محافظة الجيزة 

ومن المقرر خلال 2024 تقوم محافظة الجيزة وبالتعاون مع الجهات المعنية بإنجاز عددًا من المشروعات الأخرى على رأسها التشغيل التجريبي لمحطات الصرف الصحى بكفر الواصلين والكداية والصالحية والبرمبل وصول  بمركز ومدينة اطفيح وتشغيل محطات الرفع للصرف الصحى بقرية الشيخ عتمان بالحوامدية  وبقرية منيل شيحة وبقري ميت شماس والمنوات وميت قادوس بمركز ومدينة أبو النمرس ومحطة رفع الصرف الصحى بقرية منشأة دهشور بالبدرشين.

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