علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

يعد مرض سرطان الكبد من ضمن الأمراض الشائعة التي تصيب الكثير حول العالم، ويعتبر سرطان الكبد أحد أكثر الأمراض فتكًا وعادة ما يتم تشخيص هذا المرض في مرحلة لاحقة عندما يصل إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة.

وتبدأ الإصابة بسرطان الكبد عند حدوث طفرات الحمض النووي لخلايا الكبد، مما يؤدي إلى نمو هذه الخلايا خارج نطاق السيطرة وتُشكِّل في النهاية ورمًا، وفي هذا التقرير يرصد موقع “الدستور” كافة التفاصيل والأعراض الخاصة بمرض سرطان الكبد، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "chroniclelive".

ما هي أعراض الإصابة بمرض سرطان الكبد؟

قد لا تظهر أي أعراض في مراحل الإصابة المبكرة، لكن عند تورم الكبد تظهر العلامات الآتية، وتجدر الإشارة إلى أن سرطان الكبد يمثل أحد الأسباب المؤدية إلى تورم الكبد.

1 - ظهور ورم خلف القفص الصدري في الجانب الأيمن من البطن.

2 - الشعور بألم قرب الكتف الأيمن أو في الجانب الأيمن من البطن.

3 - الإصابة باليرقان، وهي حالة مرضية تؤدي إلى اصفرار الجلد.

4 - فقدان الوزن بدون سبب ظاهري.

5 - الشعور بالتعب.

6 - الشعور بالغثيان.

7 - فقدان الشهية لتناول الطعام.

8 - لون البول الداكن.

9 - انتفاخ البطن.

طرق الوقاية من سرطان الكبد

1 - للوقاية من سرطان الكبد يجب البعد عن مسببات التليف الكبدي مثل شرب الكحوليات.

2 - للوقاية من سرطان الكبد يجب الاهتمام بالتغذية السليمة.

3 - للوقاية من سرطان الكبد يجب ممارسة الرياضة لمنع حدوث التهاب الكبد الدهني.

4 - للوقاية من سرطان الكبد يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتقال الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم مثل فيروس B وC.

5 - للوقاية من سرطان الكبد أخذ تطعيم فيروس B.

ما هي مراحل سرطان الكبد؟

المرحلة الأولى: الكشف عن ورم واحد فقط في الكبد.

المرحلة الثانية: الكشف عن ورم واحد وانتشاره في الأوعية الدموية، أو الكشف عن أكثر من ورم واحد لا يتجاوز حجم الواحد منها 5 سم.

المرحلة الثالثة: في هذه المرحلة يظهر أكثر من ورم واحد يفوق حجم الواحد منها 5 سم، أو ينتشر السرطان منتقلا من الكبد إلى الأوعية الدموية أو عضو آخر أو إلى الغدد اللمفاوية.

المرحلة الرابعة: هي مرحلة انتشار السرطان إلى أماكن أخرى في الجسم مثل الرئتين والعظام والأوعية الدموية والغدد اللمفاوية.