رفع درجة الاستعداد بمطروح وسيوة قبل احتفالات رأس السنة

استعدت فنادق ومنتجعات محافظة مطروح بالساحل الشمالي، وواحة سيوة، لاحتفالات رأس السنة واستقبال العام الجديد وهي المناطق الأكثر عددًا وجذبًا للسياح خلال هذه الفترة.

وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد بالمتنزهات والحدائق والمستشفيات مع استقبال العام الميلادي الجديد.

وأوضح محمد أنور، مدير عام السياحة بالمحافظة، أن السياحة الداخلية من المصريين والأجانب تتوافد للاستمتاع بمظاهر الاحتفالات، حيث استعدت الحدائق العامة والمتنزهات بالمحافظة لاستقبال زوارها مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأشار إلى أن العديد من الفنادق قد أطلقت عروضًا ترويجية واحتفالات داخلية وخاصة في فنادق سيوة؛ لجذب أعداد من السياح خلال احتفالات العام الجديد، وتنوعت نسب الإشغال بين الفنادق بنسب عالية.

واحة سيوة

وأضاف أن مدينة سيوة شهدت إقبالًا كبيرًا خلال الفترة الحالية نظرًا لطبيعة سيوة الساحرة وجوها المتميز وشمسها الساطعة الدافئة وأجوائها الخلابة وتنوع المقومات السياحية بها ومنها قلعة شالي القديمة وبحيرات الملح الطبيعية وعيون المياه الكبريتية (عين كليوباترا) وكذلك جبل الموتى وجبل الدكرور وقاعة تتويج الاسكندر الأكبر، وكذلك القيام برحلات السفارى والاحتفال برأس السنة الجديدة داخل الصحراء، والتمتع بالعشاء والأطعمة السيوية المختلفة مع مشاهدة الحفلات السيوية.

واحة سيوة

واحة سيوة

واحة سيوة

واحة سيوة

واحة سيوة

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