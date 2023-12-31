الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس 3 سنوات لموظف دهس شابًا بسيارته في الوايلي

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنح الوايلي، اليوم الأحد، بالحبس ٣ سنوات لموظف بتهمة دهس شاب تحت تأثير مخدر الحشيش أثناء وقوفه على الطريق بمنطقة الوايلي.

وتلقى قسم شرطة الوايلي، بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم دائرة القسم، ومصرع شابًا أثناء وقوفه على الطريق في انتظار وسيلة مواصلات تقله إلى حيث يريد.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وتبيَّن أنه أثناء وقوف (محمد. ع.) - ٢٧ سنة - بالطريق، صدمته سيارة ملاكي يقودها رجلٌ أربعينيّ، فأُصيب بنزيفٍ في المخ أدى إلى وفاته.

وبإجراء تحليل مخدرات للمتهم، تبيَّن تعاطيه مخدر الحشيش، وتم نقل جثة المتوفي للمستشفى العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

محكمة جنح الوايلي مخدر الحشيش مصرع

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