حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة فى الوايلى

قررت نيابة الوايلى، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، حيث اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة فى منطقة الوايلى وبيعها لأحد التجار على علم أنها هواتف مسروقة.

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة هاتف محمول من موظف باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - تم ضبطها" بدائرة قسم شرطة الوايلى.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه.