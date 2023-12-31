وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة

دعا وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى التهجير القسري للفلسطينين، مؤكدًا أن إسرائيل يجب ألا تقبل بوضع يعيش فيه مليونا فلسطيني في قطاع غزة، وفقا لما نقلته عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقال بتسلئيل سموتريتش إن عدد الفلسطينيين الذين سيبقون في قطاع غزة يحدد طريقة بحث مسألة اليوم التالي لانتهاء الحرب، وذلك بعدما رفض سموتريتش، وهو ليس عضوًا في مجلس الحرب الإسرائيلي، أن تُناقَش هذه النقطة في المجلس، مطالبًا بأن يكون الأمر من اختصاص المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر، الذي يتمتع حزبه بالعضوية فيه.

وأوضح بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل لن تسمح بوضع يعيش فيه مليونا شخص في غزة، زاعمًا أنه لو كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة، لكان كل الحديث عن اليوم التالي مختلفا.

نتنياهو يطيح بوزير الخارجية من منصبه

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي فى بيان مقتضب لها، اليوم الأحد، عن الإطاحة بوزير خارجية الاحتلال إيلى كوهين من منصبه عقب تصريحاته التى أكد فيها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية بالكامل حول عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضى الذى شنته الفصائل الفلسطينية فى غزة على مستوطنات الغلاف.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية فى بيان مقتضب لها أنه تقرر إسناد حقيبة وزارة الخارجية إلى الوزير يسرائيل كاتس، وذلك بإسناد حقيبة وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى إيلى كوهين.

وكان وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين قال إن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو مسئولة عن عملية طوفان الأقصى بعد فشلها في توقعها أو التعامل معها.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في وقت سابق عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي جراء حرب غزة، حيث قالت إن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لانتكاسة أكبر من انتكاسة الاقتصاد بعد جائحة كورونا.