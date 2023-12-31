الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد تحميله الحكومة مسئولية "طوفان الأقصى".. نتنياهو يطيح بوزير الخارجية من منصبه

إيلي كوهين
إيلي كوهين

أعلنت  حكومة الاحتلال الإسرائيلي فى بيان مقتضب لها، اليوم الأحد، عن الإطاحة بوزير خارجية الاحتلال إيلى كوهين من منصبه عقب تصريحاته التى أكد فيها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية بالكامل حول عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضى الذى شنته الفصائل الفلسطينية فى غزة على مستوطنات الغلاف.

 وأكدت الحكومة الإسرائيلية فى بيان مقتضب لها أنه تقرر إسناد حقيبة وزارة الخارجية إلى الوزير يسرائيل كاتس، وذلك بإسناد حقيبة وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى إيلى كوهين.

وكان وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين قال إن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو مسئولة عن عملية طوفان الأقصى بعد فشلها في توقعها أو التعامل معها.

حرب غزة تلحق خسائر ضخمة باقتصاد إسرائيل

وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي جراء حرب غزة، حيث قالت إن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لانتكاسة أكبر من انتكاسة الاقتصاد بعد جائحة كورونا.

وقالت واشنطن بوست، إن الحرب في غزة تسببت في انهيار اقتصادي قوي  على إسرائيل، والضفة الغربية، ومختلف أنحاء الشرق الأوسط، وعلى الرغم من أن التكلفة التي ستتكبدها غزة مدمرة بشكل واضح، إلا أنها لم تبدأ بعد في حسابها حيث  تعرض حوالي نصف المباني وثلثي المنازل في القطاع لأضرار أو دُمرت، وتم تهجير 1.8 مليون شخص ومقتل أكثر من 21 ألف شخص، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

 بينما تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضربة قوية أيضًا، وإسرائيل، ويقول الاقتصاديون إن التأثير حتى الآن يقارن بأسوأ ما خلفته جائحة كوفيد، ويمكن أن يتجاوز تلك الخسائر إذا استمر.

وقالت الصحيفة إنه منذ السابع من أكتوبر، ارتفع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفضت عائدات الضرائب وقد تتأثر التصنيفات الائتمانية، وسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي - من توقعات النمو بنسبة 3% في عام 2023 إلى 1% في عام 2024، وفقًا لبنك إسرائيل، ويتوقع بعض الاقتصاديين الانكماش.

 

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